Ловрен не собирается уходить из «Зенита». У него еще год по контракту

Защитник Деян Ловрен не собирается уходить из «Зенита».

32-летний игрок полностью пропустил вторую часть сезона РПЛ из-за травмы.

«Последние полгода Деян живет в Хорватии, между Сплитом и Загребом. Плюс у него есть собственный отель на острове Паг, наверняка какое-то время он проводит там.

В Хорватии никто не называет сроков возвращения Ловрена, его агент также не высказывается. Дома за состоянием футболиста наблюдают местные специалисты, под их руководством проходит восстановление.

Деян не попал в заявку на матчи сборной в , соответственно, до полного выздоровления еще далеко», – рассказал источник «РБ Спорт».

Контракт хорвата с рассчитан еще на год. Он планирует отработать его и провести в еще один сезон.

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