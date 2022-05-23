Хави о 2-м месте «Барсы»: «Многое нужно изменить, чтобы мы боролись за трофеи»

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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (0:2).

«В первом тайме мы играли хорошо, у нас были моменты, и мы должны были забивать. Но мы пропустили после двух индивидуальных ошибок. После этого мы должны были свести ошибки к минимуму.

Мы завершили сезон не лучшим образом. Он лежал на нас тяжким грузом, но сейчас можно отдохнуть и отвлечься. Мы приложили огромные моральные усилия. Мы можем быть довольными, но не счастливыми. Но в целом итоги нельзя считать отрицательными.

В ноябре мы были внизу, но в итоге выполнили задачу-минимум – финишировали вторыми. Футбол закончился, начинается работа в офисе. Многое нужно изменить, чтобы мы стали более конкурентоспособными и боролись за трофеи», – сказал Хави.

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