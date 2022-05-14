Пиоли о «последнем танце» Златана на «Сан-Сиро»: «Надеюсь, это не последняя его игра на стадионе. Невероятный чемпион»

Стефано Пиоли прокомментировал будущее 40-летнего Златана Ибрагимовича.
У главного тренера «Милана» перед матчем Серии А против «Аталанты» спросили, может ли этот матч стать «последним танцем» на стадионе «Сан-Сиро» для шведского нападающего.
«Я так не считаю, еще осталось две игры. Надеюсь, это не последняя игра Златана на «Сан-Сиро».
Он невероятный чемпион. И я сейчас говорю не только про технический аспект. Я его очень уважаю. Златан достаточно умен, что определить свое будущее», – сказал Пиоли.
Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до июня.
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