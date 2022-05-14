Пиоли о «последнем танце» Златана на «Сан-Сиро»: «Надеюсь, это не последняя его игра на стадионе. Невероятный чемпион»

прокомментировал будущее 40-летнего .

У главного тренера перед матчем Серии А против «Аталанты» спросили, может ли этот матч стать «последним танцем» на стадионе для шведского нападающего.

«Я так не считаю, еще осталось две игры. Надеюсь, это не последняя игра Златана на «Сан-Сиро».

Он невероятный чемпион. И я сейчас говорю не только про технический аспект. Я его очень уважаю. Златан достаточно умен, что определить свое будущее», – сказал Пиоли.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до июня.

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