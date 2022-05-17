Ибрагимович объявит о своем будущем после заключительной игры «Милана» в сезоне

О будущем в станет известно по завершении сезона.

Команда лидирует в турнирной таблице Серии А за тур до конца и в случае победы над 22 мая выиграет чемпионат.

Срок контракта 40-летнего форварда с «россонери» истекает летом. Ни клуб, ни сам игрок пока не объявляли, останется ли он в «Милане».

Ибрагимович определится со своим будущим только после заключительной игры сезона.

Ранее сообщалось, что Златан может получить руководящую должность в «Милане», однако сам швед склоняется к тому, чтобы еще поиграть.

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