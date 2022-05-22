Гвардиола о титулах с «Ман Сити»: «Говорили, что АПЛ очень сложна и лишь Фергюсон с «МЮ» много выиграл. Теперь и мы близки к этому»

Главный тренер «Манчестер Сити» сравнил свою команду с «Манчестер Юнайтед».

«Когда я приехал, люди говорили, что очень сложна, самая тяжелая лига в мире. Чемпионами становились разные клубы, и только сэр с смог выиграть много чемпионатов.

Когда мы стали чемпионами, то осознали масштаб их достижений, но теперь мы и сами близки к подобному. И мы должны воспользоваться этой возможностью.

Мы не смогли стать чемпионами в мой первый сезон, но с тех пор проделана большая работа. Конечно, здорово быть сейчас в том положении, в каком мы. Было бы здорово снова победить, но мы в своем нынешнем положении благодаря тому, что делали в прошлом», – сказал Гвардиола.

Испанец тренирует с 2016 года. За это время он трижды выиграл чемпионат Англии.

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