Аллегри о составе «Юве»: «У нас 5 молодых талантов, но сложно побежать только молодежью. Ветераны помогают расти и взрослеть»

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Мануэль Локателли Маттейс де Лигт Душан Влахович Федерико Кьеза Фабио Миретти Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Фиорентины» (0:2) в матче Серии А.

«Первый тайм был хорошим. Но мы допустили слишком много ошибок в финальной трети поля и должны были играть лучше в некоторых ситуациях.

У нас были футболисты, которые практически не тренировались. Теперь нам нужно перевернуть страницу и подготовиться к следующему сезону.

У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Душан Влахович, Мануэль Локателли, Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза. Фабио Миретти провел четыре хороших игры. Я думаю, что постепенно они будут развиваться.

Безусловно, нужно сочетание молодости и опыта, так как сложно побеждать только с молодыми игроками.

Ветераны помогают молодым игрокам расти и взрослеть. Нам нужен баланс при построении состава», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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