Аллегри о составе «Юве»: «У нас 5 молодых талантов, но сложно побежать только молодежью. Ветераны помогают расти и взрослеть»

Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Фиорентины» (0:2) в матче Серии А.
«Первый тайм был хорошим. Но мы допустили слишком много ошибок в финальной трети поля и должны были играть лучше в некоторых ситуациях.
У нас были футболисты, которые практически не тренировались. Теперь нам нужно перевернуть страницу и подготовиться к следующему сезону.
У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Душан Влахович, Мануэль Локателли, Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза. Фабио Миретти провел четыре хороших игры. Я думаю, что постепенно они будут развиваться.
Безусловно, нужно сочетание молодости и опыта, так как сложно побеждать только с молодыми игроками.
Ветераны помогают молодым игрокам расти и взрослеть. Нам нужен баланс при построении состава», – сказал главный тренер «Ювентуса».
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