Массимилиано Аллегри: «Роналду ушел за 3 дня до конца трансферного окна – это непросто. У «Юве» будет больше шансов выиграть скудетто в следующем сезоне»

оптимистичен по поводу следующего сезона .

«У команды был плохой старт, но мы добились важного результата, потому что играть в Лиге чемпионов в каждом сезоне – очень важно.

Мы постараемся исправить ситуацию и будем готовы начать все заново со следующего сезона.

Нелегко было видеть, что уходит за три дня до конца летнего трансферного окна. Затем выбыл .

Мы столкнулись с несколькими сложными моментами. С другой стороны, мы прибавили и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб помог нам, подписав Душана Влаховича в январе.

Теперь я знаю игроков и уверен, что в следующем сезоне у нас будет больше шансов добиться нашей главной цели – скудетто.

Было бы неплохо победить завтра, в финале Кубка Италии, завершить сезон наилучшим образом и подготовиться к следующему», – сказал главный тренер туринского клуба.

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