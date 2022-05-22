Кокорин остался в запасе «Фиорентины» 8-й раз подряд. Он сыграл 27 минут в 2022-м

вновь не сыграл за «Фиорентину».

Российский нападающий провел в запасе команды матч Серии А против (2:0). Кокорин попал в заявку «фиалок», но на поле так и не появился.

Он не играет с 10 апреля – тогда он вышел на 86-й минуте матча с «Наполи» (3:2). С тех пор форвард провел на скамейке восемь встреч «фиалок».

Всего Кокорин в 2022 году выступил в двух матчах, проведя на поле в сумме 27 минут, и результативными действиями не отметился.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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