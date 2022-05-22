Месси набрал 20 (6+14) очков в Лиге 1. Это его худший результат с чемпионата-2006/07

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Нападающий Лионель Месси провел один из худших своих сезонов с точки зрения статистики.

Форвард «ПСЖ» в чемпионате Франции забил 6 голов и отдал 14 голевых передач. Суммарно у него 20 результативных действий.

В последний раз аргентинец набирал в чемпионате меньше 22 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2006/07. Тогда у него было 14 забитых мячей и 3 ассиста в 26 матчах за «Барселону».

В прошлом сезоне Месси забил 30 голов и отдал 9 результативных передач в чемпионате Испании.

Подробно со статистикой 34-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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