«ПСЖ», «Марсель» и «Монако» вышли в Лигу чемпионов, «Ренн» – в Лигу Европы, «Ницца» – в Лигу конференций

Определились участники еврокубков от чемпионата Франции.
«ПСЖ» и «Марсель», занявшие первое и второе места в сезоне Лиги 1, вышли напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.
«Монако» завершил чемпионат на третьей позиции. Команда пропустила гол от «Ланса» (2:2) на 96-й минуте, что позволило «Марселю» подняться на вторую позицию, который, в свою очередь, обыграл «Страсбур» (4:0).
Монегаски попали в Лигу чемпионов, но начнут турнир с квалификационных этапов.
Четвертую строчку в Лиге 1 занял «Ренн», который вышел в групповой этап Лиги Европы.
Пятой в чемпионате стала «Ницца» – команда пробилась в квалификацию Лиги конференций. «Нант», одержавший победу в Кубке Франции, выступит в групповом этапе Лиги Европы.
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