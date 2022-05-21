Березуцкий про просьбу об отставке: «Абсолютная неправда. Скоро будут интересные новости»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после разгрома (4:0) в .

«Личные итоги подводить не буду. Если берем таблицу, то четвертое место не место ЦСКА, не то, которое должны занимать.

Хорошим итогом было бы попадание в топ-3. Без еврокубков это имело бы хоть какой-то смысл», – отметил Березуцкий.

Я читал, что писали недавно [о просьбе освободить от должности]. Это абсолютная неправда. Все выводы и клуба, и мои будут по окончании сезона. Он закончился, но и контракт был до конца сезона. В ближайшее время будут интересные новости», – добавил он.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам