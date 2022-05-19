Пиоли признан лучшим тренером Серии А в мае. «Милан» выиграл 3 матча с общим счетом 6:1

Главный тренер признан лучшим тренером мая в Серии А.

В расчет принимались выступления клубов в 35-м, 36-м и 37-м турах. На данном отрезке «Милан» выиграл все три матча с общим счетом 6:1.

56-летний тренер станет обладателем награды перед игрой заключительного тура с «Сассуоло». В ней «россонери» могут оформить чемпионство.

Пиоли получил приз тренеру месяца в третий раз в этом сезоне Серии А – это лучший результат.

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