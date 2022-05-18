Агент Марсело обсуждал с «Реалом» продление контракта еще на год. Анчелотти не против

Защитник Марсело может продолжить выступать за .

Текущий контракт бразильца рассчитан до конца нынешнего сезона, однако, как сообщает As со ссылкой на Gol TV, агент футболиста встречался с представителями клуба и обсуждал возможность продлить сотрудничество еще на год.

Отмечается, что главный тренер «Реала» не против того, чтобы Марсело остался, хотя сам игрок понимает, что его роль будет ограниченной.

В текущем сезоне защитник 11 раз сыграл в , отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам