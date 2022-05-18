Агент Марсело обсуждал с «Реалом» продление контракта еще на год. Анчелотти не против

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Марсело агенты Футбол

Защитник Марсело может продолжить выступать за «Реал».

Текущий контракт бразильца рассчитан до конца нынешнего сезона, однако, как сообщает As со ссылкой на Gol TV, агент футболиста встречался с представителями клуба и обсуждал возможность продлить сотрудничество еще на год.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не против того, чтобы Марсело остался, хотя сам игрок понимает, что его роль будет ограниченной.

В текущем сезоне защитник 11 раз сыграл в Ла Лиге, отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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