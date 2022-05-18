«Роналду очень полезен для «МЮ». Возраст для него – просто число». Экс-защитник «Арсенала» Уинтерберн о Криштиану

считает, что еще может помогать .

«МЮ» не стал бы приглашать Роналду на сезон, а потом быстро от него избавляться. Этого не будет. Криштиану все еще очень полезен для «МЮ», и это видно по его статистике забитых мячей. Возраст для него – просто число.

У него огромный опыт, он может сыграть важную роль, если «МЮ» пойдет по пути омоложения состава. Он может быть примером того, как надо работать на тренировках и матчах, может объяснить, что значит побеждать и проигрывать. Если он сможет принять такую роль, то, возможно, играть будет меньше.

Я не удивляюсь тому, что он до сих пор играет за «Манчестер Юнайтед». Когда у вас в команде есть кто-то такого уровня, нужно использовать этого игрока и подбирать правильную игровую систему. Я верю в то, что ему найдется место в «МЮ» в следующем сезоне. Важен не возраст, а менталитет, страсть», – сказал бывший защитник «Арсенала» Paddy Power.

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