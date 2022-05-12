Иско поздравил Марсело с днем рождения: «Было непросто найти фото, на котором мы играем 😂»

Иско с юмором подошел к поздравлению с днем рождения.

Сегодня бразильский защитник «Реала» отмечает свое 34-летие.

Иско выложил у себя в инстаграме фото, на котором празднует гол вместе с Марсело, и подписал его: «С днем рождения, легенда. Было непросто найти фото, на котором мы играем 😂».

Марсело и в этом сезоне не имеют твердого места в составе . Оба игрока летом, скорее всего, покинут клуб.

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