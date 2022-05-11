Терюшков о Лантратове: «Есть заинтересованность со стороны «Зенита» и других клубов. Он стоит больше 2 млн евро»

подтвердили интерес «Зенита» к .

Ранее появилась информация, что близок к трансферу вратаря за 2 млн евро.

«Официальных предложений нет. Есть заинтересованность со стороны «Зенита», но и других клубов.

Думаю, Илья стоит больше, чем 2 млн евро. У него есть в контракте отступные. Мы всегда говорили, что отпустим его в топ клуб, если он будет там играть», – сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер провел 28 матчей, 9 из которых – на ноль.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков