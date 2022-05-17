Кавазашвили о «Краснодаре»: «Воспитанники доказали, что играют лучше, чем иностранцы. Пусть другие команды подумают, нужны ли им легионеры»

считает, что воспитанники играют лучше легионеров.

«Я всегда с уважением относился лично к Сергею Галицкому, потому что он влюблен в футбол. Он заработал свои деньги с нуля и сделал все, чтобы эти средства пошли на создание прекрасной спортивной инфраструктуры.

Он детей с малого возраста начал готовить для большого футбола. Его начинания показали нам, что сегодня самой перспективной организацией спортивного типа является футбольный клуб «Краснодар» во главе с Галицким. Он долгие годы сам сеял семена и вырастил прекрасную плеяду футболистов из детей и подростков, научил их играть.

Когда наступил критический момент, легионеры покинули команду, кто-то подумал, что все, что такой перспективной команде, как «Краснодар» уже конец. Но вышли свои воспитанники и доказали, что они играют лучше, чем иностранные игроки. Поэтому пусть наши другие команды, которые имеют в своем составе легионеров, подумают об этом, нужны ли они им», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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