Ерохин о сравнении с «Баварией»: «Нет соперников, с которыми «Зенит» позволит себе сыграть на одной ноге. В России есть клубы, которые смотрятся интересно»

прокомментировал сравнения и «Баварии».

– Аршавин в эфире «Матч ТВ» сказал, что как работника клуба его радует четвертое подряд чемпионство, но это говорит о слабой конкуренции в чемпионате. Вам лично не хотелось бы более напряженной борьбы?

– Я бы не сказал, что конкуренция слабая или ее нет.

Мы стали чемпионами за три тура до конца, в том числе благодаря осечке прямого конкурента. Если бы не то самое неожиданное поражение «Динамо» от «Урала», борьба могла бы быть до последнего тура.

По ходу сезона соперники к нам приближались на одно очко, когда-то шли вровень. В такие моменты все зависит от психологической устойчивости.

– Чемпионат России все чаще стали сравнивать с Германией, где есть – и все остальные. Василий Уткин в своем телеграм-канале поздравил «Зенит» с чемпионством-2023. У «Зенита» вправду нет конкурентов и не будет в ближайшее время?

– Сложно сказать, как сложится следующий сезон.

Если сравнивать с чемпионатом Германии, то многие немецкие команды и помимо «Баварии» очень уверенно себя чувствуют в Европе.

В России тоже есть клубы, которые смотрятся достаточно интересно.

Нет ни одного соперника, с которым «Зенит» мог бы себе позволить сыграть на одной ноге. В каждом матче нужно выкладываться на 100%, – сказал полузащитник питерского клуба.

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