Каррагер о наезде Джаки на партнеров по «Арсеналу»: «Легко выступить и показать силу словами. Сделай это на поле»

не понравились высказывания о партнерах по .

После игры с (0:2) хавбек заявил: «Арсенал» не заслужил ни ЛЧ, ни ЛЕ, катастрофическая игра. Нужны те, у кого есть яйца, не готов к давлению – сиди дома» «Мы хотим, чтобы футболисты делали заявления в интервью. Легко выступить и показать силу словами. Но сделай это на поле.

Он говорил и о некоторых молодых игроках, кто-то не готов…

Я люблю, когда футболисты говорят прямо и честно, но этим легко заниматься. Он был частью [этого поражения], все игроки причастны к нему», – отметил бывший защитник .

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