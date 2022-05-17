«Арсенал» не заслужил ни ЛЧ, ни ЛЕ, катастрофическая игра. Нужны те, у кого есть яйца, не готов к давлению – сиди дома». Джака о 0:2 с «Ньюкаслом»

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Хавбек «Арсенала» Гранит Джака остался недоволен поражением от «Ньюкасла» (0:2) в АПЛ.

«Сложно подобрать слова. Мы даже на поле не заслуживали быть. Я не могу объяснить почему. Мы делали не то, что планировали, не слушали тренера. Мы сыграли катастрофически. Мы не заслужили попадание не только в Лигу чемпионов, но даже в Лигу Европы. Сложно все это принять.

Если кто-то не готов играть в таком матче, пусть сидит дома. Возраст не должен иметь значения, если ты нервничаешь – сиди на скамейке или сиди дома. Нужны те, у кого есть яйца, чтобы выйти и сыграть.

Это был один из важнейших матчей, и мы чувствуем себя неловко перед теми, кто пришел за нас поболеть. Просим прощения у фанатов.

В раздевалке было очень тихо. Мы 90 минут делали не то, что должны были в соответствии с планом на матч.

Мы шесть лет ждем возвращения в Лигу чемпионов. Все было в наших руках. Все выглядело так, будто мы идем на месте «Ньюкасла», а он – на нашем», – сказал Джака Sky Sports.

«Люди все время говорят о лидерских качествах. Мы играем не в теннис, мы играем в футбол. Если кто-то не готов к давлению, пусть остается дома. Нельзя выходить и играть вот так. Мы выглядели скверно», – добавил полузащитник.

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