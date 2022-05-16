«Барса» может продать тер Стегена, если получит хорошее предложение. Клуб недоволен его игрой

может продать вратаря Марка-Андре тер Стегена.

По данным Diario Sport, каталонский клуб не исключает, что отпустит 30-летнего голкипера, который является одним из самых дорогостоящих игроков «Барсы», если получит хорошее предложение. Сейчас «Барса» ждет обращений по этому вопросу от других клубов.

«Барса» не очень довольна игрой тен Стегена в этом сезоне. Он не играл на старте сезона из-за травмы колена, а затем не выручал «Барселону» и пропускал голы в эпизодах, где, как считают в клубе, мог сделать больше.

Сине-гранатовые рассчитывают, что в следующем сезоне в команду вернется 23-летний , сейчас выступающий за на правах аренды. Вероятно, пока он станет вторым вратарем. Нето, скорее всего, сменит клуб летом.

В этом сезоне тер Стеген отыграл 48 матчей за «Барсу» во всех турнирах, 15 из них – на ноль. В этих играх немец пропустил 55 голов.

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