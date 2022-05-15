Хави о 2-м месте «Барсы»: «У меня были надежды взять титул. «Барса» должна бороться за трофеи в следующем сезоне»

Хави заявил о желании «Барселоны» бороться за титулы.
«Мы всегда хотим побеждать, но ничья сослужила нам службу. Мы достигли минимальной планки для «Барсы» – мы сыграем в Суперкубке Испании.
Теперь мы можем подвести итоги. Мы совершили большой рывок. У меня были надежды взять титул, но мы этого не достигли.
Теперь нужно работать в следующем сезоне. Нужно приложить усилия. Но мы также хотим показать, что можем победить «Вильярреал».
«Барсе» нужно укрепиться, мы все должны сделать усилие. В следующем сезоне мы должны бороться за трофеи. Мы должны хорошо подготовиться и быть конкурентоспособными», – сказал тренер «Барселоны» после ничьей с «Хетафе» (0:0), позволившей команде занять второе место в Ла Лиге.
«Барса» заняла 2-е место в Ла Лиге. Хави принял команду на 9-м
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков