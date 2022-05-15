Пиоли о возможном скудетто «Милана»: «Мы еще не закончили. Показал ребятам интервью с Кобе Брайантом, где он говорит, что работа еще не сделана»

подвел итоги матча «Милана» с «Аталантой» (2:0).

Об игре

– очень сильная команда, которая создала нам много проблем, но мы очень хорошо действовали в защите и позволили им создать очень мало голевых моментов.

Все предыдущие матчи научили нас тому, что у нас есть все необходимое с точки зрения решимости, веры и мужества. Эти камбэки с «Лацио» и «Вероной» вселили в нас больше уверенности, что сняло часть беспокойства.

Ребята знают, что у нас есть сильные и слабые стороны. Мы должны попытаться максимально использовать сильные».

Об ощущениях перед возможным титулом

«Честно говоря, последние несколько недель были совершенно обычными, потому что я вижу отношение своих игроков – они улыбаются, шутят, сосредоточены, когда приходят на базу каждый день. Мне не нужно беспокоиться, потому что я вижу их концентрацию».

О том, как мотивировал игроков

«Я показал ребятам интервью с Кобе Брайантом, который при счете 2:0 в плей-офф НБА сказал, что работа еще не сделана.

Мы еще не закончили. Нам нужно сохранять то спокойствие и концентрацию, которые в конечном итоге могут оказаться решающими», – сказал тренер «Милана».

Кобе Брайант был болельщиком «россонери».

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