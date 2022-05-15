«Милан» 15 матчей не проигрывает в Серии А: 10 побед и 5 ничьих

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«Милан» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 15 матчей.

Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла «Аталанту» (2:0) в 37-м туре и продолжает лидировать в таблице.

В последний раз «россонери» уступали в Серии А 17 января – «Специи» (1:2). С тех пор у них 10 побед, в том числе 5 подряд в последних играх, и 5 ничьих.

В заключительном туре «Милан» выступит в гостях у «Сассуоло» – это случится 22 мая.

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