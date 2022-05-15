Сторожук об 1:0 с ЦСКА: «Игроки «Краснодара» бились за каждого болельщика на стадионе. Хочется поблагодарить каждого»

Александр Сторожук прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА (1:0).

«ЦСКА – непростой соперник, обладающий футболистами с отличными индивидуальными качествами. В первом тайме мы были посвежее, но хотелось бы сказать слова благодарности каждому футболисту.

У нас очень много было травмированных игроков. В субботу мы смогли собраться, можно сказать, в полном составе, за исключением нескольких ребят. Игроки бились за каждого болельщика, находящегося на стадионе. Я сказал футболистам, что мы должны выйти и отдать все силы. Большое спасибо им за самоотдачу.

Во втором тайме сказывалось мастерство игроков ЦСКА, но мы хорошо выходили в контратаки, использовали свободное пространство. Любой молодой игрок «Краснодара», который готов помочь главной команде, безусловно будет привлекаться к играм за основу», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара».

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