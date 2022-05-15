11 воспитанников «Краснодара» впервые одновременно сыграли за клуб – в матче с ЦСКА

11 воспитанников впервые одновременно сыграли за «Краснодар».

Матч с (1:0) «быки» заканчивали с 11 воспитанниками клубной академии. На поле были , Дмитрий Пивоваров, Сергей Бородин, Виталий Стежко, Олег Исаенко, , , Вячеслав Якимов, Никита Сергеев, Ираклий Манелов и Владислав Самко.

Это случилось впервые в истории клуба из Краснодара.

Отметим, что 11 воспитанников сыграли за и в матче с «Локомотивом» 4 мая (1:0), но они не присутствовали на поле одновременно: Алексей Ионов и Егор Сорокин, не являющиеся воспитанниками «быков», отыграли тогда весь матч.

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