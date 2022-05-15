11 воспитанников «Краснодара» впервые одновременно сыграли за клуб – в матче с ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Виталий Стежко Сергей Бородин 1999 Матвей Сафонов Вячеслав Якимов Алекс Мацукатов Никита Сергеев 1999 Александр Черников 2000 Олег Исаенко Дмитрий Пивоваров Ираклий Манелов Владислав Самко Футбол

11 воспитанников впервые одновременно сыграли за «Краснодар».

Матч с ЦСКА (1:0) «быки» заканчивали с 11 воспитанниками клубной академии. На поле были Матвей Сафонов, Дмитрий Пивоваров, Сергей Бородин, Виталий Стежко, Олег Исаенко, Александр ЧерниковАлекс Мацукатов, Вячеслав Якимов, Никита Сергеев, Ираклий Манелов и Владислав Самко.

Это случилось впервые в истории клуба из Краснодара.

Отметим, что 11 воспитанников сыграли за «Краснодар» и в матче с «Локомотивом» 4 мая (1:0), но они не присутствовали на поле одновременно: Алексей Ионов и Егор Сорокин, не являющиеся воспитанниками «быков», отыграли тогда весь матч.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные