ЦСКА 4-й год подряд останется без медалей РПЛ. Армейцы потеряли шансы обогнать «Динамо»

ЦСКА четвертый год подряд остался без медалей РПЛ.
Сегодня армейцы проиграли «Краснодару» (0:1) и потеряли математические шансы опередить «Динамо», идущее вторым с 53 очками. ЦСКА еще до матча с «быками» не имел шансов опередить «Сочи», идущий третьим с 53 баллами, из-за результатов личных встреч.
Таким образом, ЦСКА четвертый год подряд не сможет завоевать медали чемпионата России. В прошлом сезоне московский клуб стал шестым, в сезонах-2019/20 и 18/19 клуб становился четверным.
«Краснодар» же благодаря победе опередил армейцев в таблице и вышел на 4-е место (49 очков), сместив ЦСКА на 5-е (47 очков).
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