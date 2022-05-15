Березуцкий о 0:1 с «Краснодаром»: «Доволен игрой ЦСКА. Много хороших моментов во 2-м тайме»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги игры с «Краснодаром» (0:1) в .

– Сегодня команда провела два разных тайма: первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше, создали много хороших моментов, но не хватило гола. Пропустили в контратаке прекрасный дальний удар.

Доволен самоотдачей и игрой, особенно во второй половине встречи, но, к сожалению, не забили.

– Почему не выпустили Медину с первых минут? И как вам игра Сафонова?

– Он играл достойно, но лучше этот вопрос задать тренеру . А Медина, как и Набабкин, имеет проблемы со здоровьем. Не факт, что они выдержали бы всю игру.

– Как вам дебют ? И почему его поменяли?

– Для первого матча достаточно неплохо.

– А почему его заменили?

– У него было небольшое повреждение, плюс мы поменяли схему.

– Когда вас ждать в соцсетях?

– Думаю, что никогда. Многие все равно заблокированы.

– У ЦСКА был всплеск после прихода новичков. Сейчас результаты ушли. Что-то случилось с командной химией или вопрос только в кадровой нехватке?

– Вопросов здесь много, об этом можно рассуждать очень долго.

– Как мотивировать сейчас игроков – с учетом последних событий и отсутствия еврокубков?

– Это непросто. Подобная проблема сейчас не только в ЦСКА, но и в других командах.

– Вы можете найти закономерность в неудачных результатах?

– Многие неудачные матчи довольно разные. Что с «Уфой», что сегодня, что с «Сочи», где уступили по делу, – отметил Березуцкий.

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