Сын Аршавина вывел игрока «Спартака» на матч с «Зенитом». Андрей пошутил, что Барановская приурочила это к игре с питерцами: «Враги пока в другой ложе»

Андрей Аршавин объяснил появление его сына на поле перед игрой «Зенита» со «Спартаком».
Арсений вышел на предматчевое построение вместе с Кристофером Мартинсом Перейрой. Эту ситуацию бывший хавбек «Зенита» и комментатор Тимур Журавель обсудили в эфире «Матч ТВ».
– Начнем с выхода команд. Дело в том, что среди мальчишек, которые выводили футболистов «Спартака», был Арсений Аршавин, девятилетний сын Андрея.
– Да, вот он выходит с Мартинсом. Я не знаю почему. Это, видно, Юлия [Барановская] приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом» (смеется).
Пускай. Я сижу с другими двумя своими детьми. Они болеют за «Зенит». А враги – пока они в другой ложе находятся (смеется).
– Арсений болеет за «Спартак»?
– Естественно. Он играет в академии «Спартака». Естественно, он болеет за «Спартак».
– А папа какое задание дал сыну при выводе команды?
– Да никакого задания.
– То есть Мартинс в порядке в первом тайме?
– Не знаю, – сказал Аршавин.
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