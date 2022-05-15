Сын Аршавина вывел игрока «Спартака» на матч с «Зенитом». Андрей пошутил, что Барановская приурочила это к игре с питерцами: «Враги пока в другой ложе»

объяснил появление его сына на поле перед игрой со «Спартаком».

Арсений вышел на предматчевое построение вместе с . Эту ситуацию бывший хавбек «Зенита» и комментатор Тимур Журавель обсудили в эфире «Матч ТВ».

– Начнем с выхода команд. Дело в том, что среди мальчишек, которые выводили футболистов «Спартака», был Арсений Аршавин, девятилетний сын Андрея.

– Да, вот он выходит с Мартинсом. Я не знаю почему. Это, видно, Юлия [Барановская] приурочила его выход на поле именно к матчу с «Зенитом» (смеется).

Пускай. Я сижу с другими двумя своими детьми. Они болеют за «Зенит». А враги – пока они в другой ложе находятся (смеется).

– Арсений болеет за «Спартак»?

– Естественно. Он играет в академии «Спартака». Естественно, он болеет за «Спартак».

– А папа какое задание дал сыну при выводе команды?

– Да никакого задания.

– То есть Мартинс в порядке в первом тайме?

– Не знаю, – сказал Аршавин.

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