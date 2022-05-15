Лопетеги покидает «Севилью». Он получил важное предложение

по окончании сезона покинет пост главного тренера «Севильи».

Испанец рассматривает важное предложение о работе в другом месте, сообщает журналист Хосе Мануэль Гарсия.

Контракт Лопетеги с андалузским клубом рассчитан до 2024 года, но тренер намерен воспользоваться одним из пунктов, позволяющим ему досрочно уйти из «Севильи».

По данным источника, клуб объявит об уходе Лопетеги, как только завоюет путевку в Лигу чемпионов.

После 36 туров занимает в таблице 4-е место, у идущего пятым «Бетиса» на 5 очков меньше.

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