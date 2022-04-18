Хулен Лопетеги: «Реал» должен был играть в меньшинстве, хотя был лучше во втором тайме. «Севилья» боялась победить»

дал комментарий после поражения от (2:3) в матче .

«Соперник был лучше во втором тайме. Но очевидно, что они должны были играть в меньшинстве.

Во время перерыва мы говорили о том, чтобы продолжать играть в том же духе. Нам пришлось сделать три замены из-за причин, вызванных травмами. Одну – из-за действий .

Мы недостаточно хорошо распоряжались нашими шансами. Был страх одержать победу.

Они забили очень быстрый гол и заставили нас усомниться. Мы расстроены. Первый тайм был хорошим, но игра состоит из двух половин.

Рука у Винисиуса была очевидной – это видели все», – заявил главный тренер «Севильи».

В первом тайме Камавинга, уже получив первое предупреждение, сыграл в подкате против Антони Марсьяля. Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес высказал мнение, что этот момент заслуживал второй желтой карточки для игрока мадридцев.

Главным арбитром матча был Гильермо Куадра Фернандес.

Спорная отмена после 4 минут ВАР-просмотра – так бывает и в Ла Лиге. Но «Реал» только разозлился: устроил суперкамбэк с 0:2 в 3:2!