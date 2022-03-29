Лопетеги о переходе в «МЮ»: «Я нахожусь там, где и хочу быть, – в «Севилье». Я счастлив»

Главный тренер «Севильи» высказался о возможном переходе в «МЮ».

Сообщалось, что он входит в четверку основных кандидатов на пост главного тренера .

«Я уже много раз говорил об этом: я нахожусь там, где и хочу быть, – в «Севилье». Я счастлив. Здесь я могу развиваться наилучшим образом. Никаких сомнений на этот счет нет.

Конечно, никто не знает, что может случиться в футболе, но у меня сомнений нет. Я твердо уверен в своем решении. Нахожусь там, где и хочу быть», – сказал испанец.