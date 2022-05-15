Эррера о дубле Месси «Монпелье»: «Мы увидим лучшую версию Лео после года адаптации»

Полузащитник «ПСЖ» высказался о дубле в ворота .

– Мы снова видим лучшую версию Месси?

– У него были очень хорошие матчи, но он попадал в штангу 8 или 9 раз в этом сезоне. Мы порой говорим только о забитых или незабитых голах, но, помимо всего прочего, он определяет игру команды. Мы чувствуем, что можем под давлением отдать ему мяч, и он замедлит, успокоит игру.

Сегодня он забил два гола, сыграл невероятно здорово. Мы очень оптимистично настроены на его счет. Я уверен, что мы увидим лучшую версию Лео после сезона адаптации. Играть с ним и тренироваться каждый день – одно удовольствие, – сказал хавбек Amazon Prime.

У Месси 6 голов и 13 ассистов за 25 игр в Лиге 1. Он забил 11 мячей за «ПСЖ» во всех турнирах

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