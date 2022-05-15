«Рома» пробила 46 раз, вратарь «Венеции» Мяенпяа сделал 15 сэйвов – больше всех в топ-5 лиг Европы с 2019-го. Счет в матче – 1:1

Теги Рома серия А Италия Венеция Ники Мяенпяа Софьян Кийин Футбол

«Рома» пробила 46 раз в течение матча 37-го тура Серии А с «Венецией» (1:1).

12 ударов пришлись мимо створа ворот (в том числе трижды мяч попал в каркас), 18 – заблокированы.

37-летний голкипер Ники Мяенпяа совершил 15 сэйвов – больше всех в топ-5 лиг Европы с 2019 года. В том числе он отразил 8 ударов из пределов штрафной. Также финский футболист коснулся мяча 65 раз – больше всех в команде.

«Венеция» играла в меньшинстве с 32-й минуты после удаления хавбека Софьяна Кийина.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные