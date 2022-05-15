«Рома» пробила 46 раз, вратарь «Венеции» Мяенпяа сделал 15 сэйвов – больше всех в топ-5 лиг Европы с 2019-го. Счет в матче – 1:1

пробила 46 раз в течение матча 37-го тура Серии А с «Венецией» (1:1).

12 ударов пришлись мимо створа ворот (в том числе трижды мяч попал в каркас), 18 – заблокированы.

37-летний голкипер совершил 15 сэйвов – больше всех в топ-5 лиг Европы с 2019 года. В том числе он отразил 8 ударов из пределов штрафной. Также финский футболист коснулся мяча 65 раз – больше всех в команде.

играла в меньшинстве с 32-й минуты после удаления хавбека .

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