Гильерме – фанатам «Локо»: «Тяжелый сезон, но хочу, чтобы и вы понимали: у нас новый проект»

Вратарь обратился к фанатам команды после ничьей с «Динамо» (3:3).

«Дорогие болельщики, хотим поблагодарить вас за последнюю домашнюю игру в этом сезоне.

Этот сезон был тяжелым для нас. Хочу поблагодарить вас за ваше терпение к нам. Я прекрасно все понимаю, но хочу, чтобы и вы понимали: у нас идет новый проект. Для нас и вас «Локомотив» – это любимый клуб», – сказал голкипер.

Железнодорожники после 29 матчей идут в на 6-м месте, набрав 45 очков. В последнем туре они встретятся с «Крыльями Советов».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков