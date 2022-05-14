«Динамо» и «Сочи» в очном матче разыграют серебро РПЛ. У команд по 53 очка, москвичей устроит ничья

«Динамо» и «Сочи» определят обладателя серебряных медалей РПЛ в последнем туре.
В 29-м туре «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а «Динамо», ведя 3:1 по ходу игры, поделило очки с «Локомотивом» (3:3).
Таким образом, в активе команд, которые занимают второе и третье места в турнирной таблице, равное количество очков – 53.
И в заключительном туре текущего сезона «Динамо» и «Сочи» проведут очную встречу.
Московскому клубу для второго места достаточно ничьей, так как в первом клубе он обыграл южан (1:0).
Команды встретятся 21 мая на домашнем стадионе «Динамо». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков