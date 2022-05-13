Ивелин Попов простился с Россией: «Ваш болгарский перчик, особый сорт 🌶»

попрощался с российским чемпионатом.

«Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, находясь в России 10 лет.

Я горжусь тем, что смог достичь каждой цели, которая была поставлена руководством и тренерами, я играл с фантастическими игроками, меня тренировали лучшие тренеры в России, играл перед полными трибунами и мощной поддержкой болельщиков.

Ваш болгарский перчик, особый сорт 🌶», – написал полузащитник в инстаграме.

Болгарин выступал в за «Кубань», , , «Сочи» и , с которым в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В апреле Попов перешел из в .

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