Ивелин Попов простился с Россией: «Ваш болгарский перчик, особый сорт 🌶»

Ивелин Попов попрощался с российским чемпионатом.
«Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, находясь в России 10 лет.
Я горжусь тем, что смог достичь каждой цели, которая была поставлена руководством и тренерами, я играл с фантастическими игроками, меня тренировали лучшие тренеры в России, играл перед полными трибунами и мощной поддержкой болельщиков.
Ваш болгарский перчик, особый сорт 🌶», – написал полузащитник в инстаграме.
Болгарин выступал в РПЛ за «Кубань», «Рубин», «Ростов», «Сочи» и «Спартак», с которым в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России.
В апреле Попов перешел из «Сочи» в «Левски».
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков