Ивелин Попов простился с Россией: «Ваш болгарский перчик, особый сорт 🌶»

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Ивелин Попов попрощался с российским чемпионатом.

«Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, находясь в России 10 лет.

Я горжусь тем, что смог достичь каждой цели, которая была поставлена руководством и тренерами, я играл с фантастическими игроками, меня тренировали лучшие тренеры в России, играл перед полными трибунами и мощной поддержкой болельщиков.

Ваш болгарский перчик, особый сорт 🌶», – написал полузащитник в инстаграме.

Болгарин выступал в РПЛ за «Кубань», «Рубин», «Ростов», «Сочи» и «Спартак», с которым в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В апреле Попов перешел из «Сочи» в «Левски».

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