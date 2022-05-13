Айнтрахт – Рейнджерс 18.05.2022 Лига Европы прогноз на футбольный матч

В среду 18 мая, в испанском городе Севилья на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс» в рамках финального матча Лиги Европы. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Айнтрахт»

Немецкая команда начала свой путь в Лиги Европы с группового этапа, где в своей группе D заняла первую позицию и набрала 12 баллов за 6 сыгранных матчей. Немцы обеспечили себе выход в плей-офф за 2 встречи до конца группового этапа, а первая позиция определилась только по итогам последнего тура, после которого они опередили второй «Олимпиакос» на 3 очка.

В плей-офф ЛЕ команда из Франкфурта стартовала со стадии 1/8 финала, где прошла в тяжелейшем двухматчевом противостоянии испанский «Бетис». Испанцев удалось в первой встрече обыграть в гостях (2:1), а в ответном матче уже «Бетис» выиграл в основное время матча (0:1). Но все же немцы взяли свое в концовке второго дополнительного тайма, где под самый свисток им удалось забить победный мяч.

В четвертьфинале Лиги Европы немцам досталась нестабильная в этом сезоне «Барселона». И снова «Айнтрахту» удалось оставить позади турнира испанскую команду. В первом матче у себя дома немцы разошлись с испанцами в мировую (1:1), а в ответной встрече уже в гостях удалось победить (3:2). Причем в обоих матчах немецкая команда заканчивала игру вдесятером, в первом матче с 78 минуты, во втором с сотой минуты, буквально на последних секундах встречи.

В полуфинале ЛЕ франкфуртцы встречались с английским клубом «Вест Хэм», который был обыгран в обоих матчах с общим счетом (3:1). Сначала в гостях удалось обыграть англичан (2:1), а в ответной встрече дома (1:0), где контролировали ход матча и не давали лондонской команде создавать много опасных моментов у своих ворот.

В Чемпионате Германии у «Айнтрахта» сезон не из лучших и сейчас всего лишь 12-ая позиция. В еврокубки уже им не попасть по исходу чемпионата, вся надежда на эту встречу, которая даст путевку в следующем сезоне в ЛЧ. Но и от зоны вылета они в недосягаемом отрыве. В последнем сыгранном матче Бундеслиги франкфуртцы сыграли вничью с «Боруссией» М (1:1).

Футбольный клуб «Рейнджерс»

Шотландский клуб в Лиге Европы стартовал еще в квалификации к групповому этапу. Тогда он в упорнейшем противостоянии одолел армянский «Алашкерт» по сумме 2-ух матчей (1:0). Победу со счетом (1:0) команде из Глазго удалось добыть в домашней встрече, где во второй половине встречи отличился Таверньер.

На групповом этапе ЛЕ «Рейнджерс» заняли вторую позицию в квартете А, где «Лион» уверенно забрал 1-ое место, а в борьбе с пражской «Спартой» шотландцам удалось преуспеть на 1 балл.

В плей-офф шотландцы начали свой путь с 1/16 финала, где прошли дортмундскую «Боруссию» по сумме 2-ух встреч (6:4). Определяющим стал первый матч, в котором в Германии шотлнадцам удалось выиграть (4:2), а уже дома оппоненты разошлись миром (2:2).

В 1/8 финала Лиги Европы выдалось сыграть 2 встречи с более скромным оппонентом «Црвена Звезда». И снова первый матч решил исход противостояния, в котором шотландцы забили 2 быстрых гола и уже довели счет до разгромного, добившись хорошей разницы в 3 мяча перед ответным матчем. А во второй встрече серы выиграли (2:1), но шотландцы держали игру под контролем и пропустили второй гол лишь под конец встречи.

В стадии 1/4 финала «Рейнджерс» взял вверх над «Брагой». Но эта битва выдалась тяжелейшей. В первой встрече «Брага» у себя дома победила (1:0), а вот в ответной «Рейнджерс» смог победить (2:1) и свести матч в дополнительные 2 тайма, в которых и удалось дожать португальцев, забив на 101 минуте матча.

В полуфинале ЛЕ команда из Глазго прошла «РБ Лейпциг», который выиграв первую встречу (1:0). А в ответном уже поединке шотландцы смогли сотворить небольшое чудо и обыграть в 2 мяча немцев, которые были одним из фаворитов на трофей Лиги Европю.

«Рейнджерс» в шотландском чемпионате за тур до конца уже обеспечил себе серебряные медали, проиграв в гонке за золото «Селтику» и гарантировал себе участие в следующем сезоне в квалификации ЛЧ.

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Рейнджерс»

«Айнтрахт» и «Рейнджерс» ни разу в своей истории существования не встречались друг с другом. Это две самые результативные команды в текущем розыгрыше Лиги Европы, на счету которых 20 и 22 гола соответственно.

Немецкий клуб в 12 сыгранных встречах в текущем сезоне Лиги Европы забивает минимум по голу и ни разу не проиграл ни в одной из игр. Шотландская команда отличается в 4-х матчах подряд и проиграла из 9 последних поединков лишь в одном.

Исходя из текущей формы команд и их статистических данных в этой встрече я думаю мы увидим атакующую и зрелищную на голы игру, но небольшое предпочтение отдаю немцам, которые в этом розыгрыше ЛЕ еще несокрушимы.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Айнтрахт» – 2.29;

Победа «Рейнджерс» – 3.05;

Ничья – 3.40;

X2 – 1.37;

Ф1 (0) – 1.65;

Обе забьют-да –1.68;

ТБ (2,5) – 1.83.

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Вероятный исход: X2, Ф1 (0) ,Обе забьют-да, ТБ (2,5).

Где смотреть Айнтрахт – Рейнджерс