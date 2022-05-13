Тренер «Ниццы» Гальтье: «Раньше геи не могли жить нормально, но сейчас табу и барьеры пали. Жду, когда игрок сделает каминг-аут в раздевалке»

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Кристоф Гальтье ждет, когда кто-то из действующих футболистов сделает каминг-аут.

«Я знаю, что такое подчеркивать различия. Я знаю об этом и на личном уровне.

Несколько лет назад гомосексуальные люди не могли жить нормально. Но сейчас многие табу и барьеры пали. Однако, как я считаю, этого мало.

Я жду – но терпеливо, – когда игрок заявит о своей гомосексуальности в раздевалке. Твердо убежден, что это не создаст никаких проблем для его одноклубников», – заявил тренер «Ниццы».

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