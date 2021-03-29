«Ман Сити» показал статуи Компани и Сильвы. Их откроют перед игрой с «Арсеналом» сегодня

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«Манчестер Сити» отдает дань уважения бывшим игрокам клуба.

Около «Этихад Стэдиум» появятся памятники в честь Венсана Компани, Давида Сильвы и Серхио Агуэро, которых «Сити» назвал «легендами клуба».

Сегодня манчестерский клуб показал, как будут выглядеть статуи в честь Компани и Сильвы. Они появятся около стадиона уже перед матчем с «Арсеналом», который пройдет сегодня и начнется в 14:30 по московскому времени.

Фото: сайт «Манчестер Сити»

Памятник в честь Агуэро планируется установить в 2022 году.

Автором скульптур стал выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт.

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