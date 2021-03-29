«Ман Сити» показал статуи Компани и Сильвы. Их откроют перед игрой с «Арсеналом» сегодня

«Манчестер Сити» отдает дань уважения бывшим игрокам клуба.
Около «Этихад Стэдиум» появятся памятники в честь Венсана Компани, Давида Сильвы и Серхио Агуэро, которых «Сити» назвал «легендами клуба».
Сегодня манчестерский клуб показал, как будут выглядеть статуи в честь Компани и Сильвы. Они появятся около стадиона уже перед матчем с «Арсеналом», который пройдет сегодня и начнется в 14:30 по московскому времени.
Фото: сайт «Манчестер Сити»
Памятник в честь Агуэро планируется установить в 2022 году.
Автором скульптур стал выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт.