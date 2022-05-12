«Тоттенхэм» одержал крупнейшую победу над «Арсеналом» в АПЛ. «Шпоры» не проигрывают в домашних дерби в лиге с 2014-го

«Тоттенхэм» продлил серию без поражений от на домашнем стадионе.

Команда тренера Антонио Конте переиграла «канониров» (3:0) в перенесенном матче 22-го тура .

Теперь «шпоры» не проигрывают «Арсеналу» на своем стадионе на протяжении последних восьми игр АПЛ (6 побед и 2 ничьих).

Это самая длинная подобная серия с 1968 года. С 1960 по 1968 год «Тоттенхэм» не проигрывал девять матчей.

Добавим, что это самая крупная победа над «Арсеналом» в истории АПЛ.

Кроме того, это крупнейшая победа «шпор» в дерби в высшем дивизионе с 4 апреля 1983 года – тогда они выиграли 5:0.

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