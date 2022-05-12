Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о 8-летнем контракте. Клуб может продать хавбека в 2023-м

отклонил предложение о новом контракте.

Клуб предлагал игроку соглашение на 8 лет с зарплатой 200 000 фунтов. Однако футболист не стал продлевать контракт. Он готов рассмотреть вариант с уходом из клуба – этим летом его могут попытаться купить и .

Действующий контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года, у клуба есть опция продления еще на год. «Молотобойцы» намерены провести новые переговоры с хавбеком после закрытия летнего трансферного окна.

«Вест Хэм» будет готов продать футболиста летом 2023-го, если он отклонит дальнейшие предложения о новом контракте. Клуб хочет получить за трансфер около 150 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 34 матча, в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.

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