«Вест Хэм» предлагает Райсу контракт на 8 лет с зарплатой 200 000 фунтов в неделю. «МЮ», «Челси» и «Сити» интересуются хавбеком (talkSPORT)

«Вест Хэм» предлагает Деклану Райсу долгосрочный контракт.

Об этом сообщает журналист talkSPORT Джим Уайт.

«Позвольте мне рассказать вам, как долго «Вест Хэм» собирается удерживать в клубе.

Насколько я понимаю, «Вест Хэм» на 99 процентов уверен, что не продаст Райса этим летом. Деклану предложили восьмилетний контракт с на сумму 200 000 фунтов в неделю по возрастающей шкале, соответствующей инфляции.

Восьмилетний контракт на 200 000 фунтов в неделю. На данном этапе он не проявляет никакого желания подписывать его.

Эта восьмилетняя сделка может стать десятилетней, если Деклан и его люди этого захотят.

Так продадут ли его? В окружении Райса есть мнение, что он мог бы получать от 300 000 до 400 000 фунтов в неделю в другом месте. Так это или нет, еще предстоит выяснить.

Волшебное число может составлять 150 миллионов фунтов, но в «Вест Хэме» считают, что шансов на то, что эта сумма будет предложена этим летом, практически нет. Вот почему они на 99 процентов уверены, что оставят его этим летом», – сказал Уайт.

Ранее сообщалось об интересе , и к услугам игрока.

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