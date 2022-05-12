Недвед об уходе Дибалы: «Очень высокие запросы, «Ювентус» не был готов удовлетворить их»

Вице-президент объяснил, почему уходит форвард .

«Мы провели всестороннюю оценку футболиста, изучили, что он дает нам на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект.

Очевидно, у него очень высокие запросы, и это понятно, ведь он прекрасный футболист. Но мы чувствовали, что не готовы удовлетворить их, так что естественно, что наши пути расходятся. Но это не означает, что он не отличный игрок», – сказал Недвед Sport Italia.

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