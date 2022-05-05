«Боруссия» предложила Дибале контракт с зарплатой 4,5 млн евро и основную роль в клубе (Corriere dello Sport)

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Пауло Дибала может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Немецкий клуб сделал стартовое предложение 28-летнему аргентинцу, который намерен уйти из «Ювентуса».

«Боруссия» предложила футболисту оклад в размере 4,5 миллиона евро в год после вычета налогов и основную роль в команде из-за вероятного ухода Эрлинга Холанда, утверждает Corriere dello Sport.

Ранее агент нападающего сообщил, что Пауло сосредоточен на концовке сезона. Сейчас соглашений с клубами нет.

В нынешнем сезоне Дибала провел 26 игр в Серии А и забил 9 голов.

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