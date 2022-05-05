«Боруссия» предложила Дибале контракт с зарплатой 4,5 млн евро и основную роль в клубе (Corriere dello Sport)

может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Немецкий клуб сделал стартовое предложение 28-летнему аргентинцу, который намерен уйти из .

предложила футболисту оклад в размере 4,5 миллиона евро в год после вычета налогов и основную роль в команде из-за вероятного ухода Эрлинга Холанда, утверждает Corriere dello Sport.

Ранее агент нападающего сообщил, что Пауло сосредоточен на концовке сезона. Сейчас соглашений с клубами нет.

В нынешнем сезоне Дибала провел 26 игр в Серии А и забил 9 голов.