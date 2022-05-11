Нико Гонсалес интересен «Вулверхэмптону». Агент Мендеш хочет узнать планы «Барсы» на хавбека

Полузащитник Нико Гонсалес может покинуть «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, агент Жорже Мендеш дал каталонцам понять, что у него есть предложения по хавбеку от других команд, в связи с чем представитель игрока хочет выяснить, на какую роль его клиент может претендовать в своей нынешней команде.
Есть желающие как арендовать, так и купить Гонсалеса, и в числе заинтересованных клубов называется «Вулверхэмптон». Подчеркивается, что за «волков» играет полузащитник Рубен Невеш, также сотрудничающий с Мендешем, – он нравится «блаугране».
В «Барселоне» намерены обсудить, стоит ли продлевать с Гонсалесом контракт, истекающий летом 2024 года, либо же можно его отпустить в другой клуб.
В текущем сезоне испанец провел в Ла Лиге 27 матчей, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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