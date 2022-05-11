Нико Гонсалес интересен «Вулверхэмптону». Агент Мендеш хочет узнать планы «Барсы» на хавбека

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Вулверхэмптон Жорже Мендеш агенты Рубен Невеш Нико Гонсалес Футбол

Полузащитник Нико Гонсалес может покинуть «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, агент Жорже Мендеш дал каталонцам понять, что у него есть предложения по хавбеку от других команд, в связи с чем представитель игрока хочет выяснить, на какую роль его клиент может претендовать в своей нынешней команде.

Есть желающие как арендовать, так и купить Гонсалеса, и в числе заинтересованных клубов называется «Вулверхэмптон». Подчеркивается, что за «волков» играет полузащитник Рубен Невеш, также сотрудничающий с Мендешем, – он нравится «блаугране».

В «Барселоне» намерены обсудить, стоит ли продлевать с Гонсалесом контракт, истекающий летом 2024 года, либо же можно его отпустить в другой клуб.

В текущем сезоне испанец провел в Ла Лиге 27 матчей, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные