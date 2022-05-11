«Спартак»: «Проблем с Ваноли у руководства нет. Благодарны Паоло, что в сложной ситуации он не бросил клуб»

Глава пресс-службы заявил, что в клубе полностью доверяют .

«Нагнетают. У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются. Благодарны Паоло, что в сложной ситуации он остался с клубом, не бросил, как другие тренеры это сделали. Спасибо ему, что работает с командой. Главное, чтобы был результат.

Никаких решений по бюджету не было принято. Понимаю ваши предположения, учитывая ситуацию в мире, можно предположить, что бюджет команд претерпит изменения. Что касается официальных решений, их не было принято. Деньги от УЕФА за участие в Лиге Европы должны были прийти, уточню у наших финансистов. Они были где-то близко к Москве», – сказал .

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