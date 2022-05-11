Илкай Гюндоган: «Лайки и комментарии сейчас важнее, чем честное мнение. Общество движется не в том направлении»

недоволен современным обществом.

«Общество движется немного не в том направлении. Люди не ценят, если ты хороший человек.

Соцсети – большая часть этого, 100%. Сейчас важнее, сколько у тебя лайков и кто прокомментирует твое фото, чем честное мнение парня, который будет рядом.

Я всегда думаю: не зазнавайся. Будь приземленным, скромным – хотя иногда кажется, что в наше время это не лучшее, что нужно делать в этом бизнесе», – сказал полузащитник .

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