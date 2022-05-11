На финал Кубка Италии «Юве» – «Интер» проданы все 68 тысяч билетов. Выручка – более 5 млн евро

Теги Интер Ювентус Кубок Италии бизнес болельщики Стадио Олимпико Рим Футбол

На финальном матче Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» ожидается аншлаг.

На игру, которая состоится сегодня в Риме на «Стадио Олимпико», проданы все 68 тысяч билетов.

Вместимость арены составляет 70 634 зрителя, но на матч допустят 68 000.

Выручка от продажи билетов оценивается в сумму более 5 млн евро, и это будет новым рекордом турнира.

Ныне действует достижение, установленное месяц назад – ответный полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» (3:0) на «Джузеппе Меацца» посетили 74 508 болельщиков, заплативших за билеты 4,16 млн евро.

Победитель сегодняшнего финала заработает 4,5 млн призовых, проигравший – 2 млн.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные