На финал Кубка Италии «Юве» – «Интер» проданы все 68 тысяч билетов. Выручка – более 5 млн евро

На финальном матче Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» ожидается аншлаг.
На игру, которая состоится сегодня в Риме на «Стадио Олимпико», проданы все 68 тысяч билетов.
Вместимость арены составляет 70 634 зрителя, но на матч допустят 68 000.
Выручка от продажи билетов оценивается в сумму более 5 млн евро, и это будет новым рекордом турнира.
Ныне действует достижение, установленное месяц назад – ответный полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» (3:0) на «Джузеппе Меацца» посетили 74 508 болельщиков, заплативших за билеты 4,16 млн евро.
Победитель сегодняшнего финала заработает 4,5 млн призовых, проигравший – 2 млн.
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