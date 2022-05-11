Клопп о победе над «Астон Виллой»: «Счет был 1:1 до того, как «Ливерпуль» вошел в игру. Грандиозное выступление»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Садьо Мане Фабиньо Луис Диас Футбол

Юрген Клопп прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче АПЛ.

«Не думаю, что мы могли легко победить. «Астон Вилла» – это команда высокого уровня. На нас оказывало давление все, что они делали.

У нас своя ситуация сейчас. Если хочешь выиграть матч на выезде, нужно находить пространство.

Соперник сыграл очень хорошо. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. И до того, как мы вошли в игру, счет был 1:1. Поэтому я очень горд. Грандиозное выступление в середине мая.

Думаю, что Фабиньо будет в порядке, но пока сложно сказать. Нужно провести дополнительные тесты.

Что касается гола Садьо Мане, то весь эпизод получился классным. Луис Диас сделал передачу, когда этого никто не ожидал. 

У нас не было времени тренироваться и работать над этим, и я счастлив, что в этот момент он сделал вид, что бьет, но в самом деле сделал передачу», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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